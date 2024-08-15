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Бомбардир сборной Украины переехал в чемпионат Испании

Фото: Игорь Корсун в футболке сборной Украины (5x5.org.ua)
Автор: Антон Федорцив

Украинский футзалист Игорь Корсун сменил ивано-франковский "Ураган" на "Шоту" из испанской Памплоны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

31-летний украинец перебрался в ряды середняка Национальной лиги Испании. В прошлом сезоне памплонцы заняли 12 место в чемпионате.

Корсун заключил с Шотой контракт на 2 года. В состав новой команды он присоединится после сентябрьского чемпионата мира, где сразится сборная Украины. Универсал в футболке сине-желтых стал лучшим бомбардиром в элит-раунде квалификации.

Воспитанник "Урагана" Корсун до сих пор выступал только на родине. Цвета родной команды футзалист защищал в 2012-2018 гг. Следующие четыре сезона он отыграл за херсонский "Продэксим". Перед кампанией 2022/23 вернулся в "Ураган", а в прошлом сезоне сыграл 27 матчей (16 мячей, 7 ассистов).

В составе сборной Украины Корсун дебютировал в 2016 году. В общей сложности он провел 65 поединков за "сине-желтых", в которых оформил 27 голов. Универсал станет вторым украинцем в чемпионате Испании, где коллега за амплуа Николай Микитюк играет за "Кордобу".

К слову, футболист Цыганков пропустит старт Ла Лиги из-за вируса.

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