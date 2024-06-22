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Бомба упала перед машинами: появилось видео авиаудара по Харькову

Фото: Россия обстреляла Харьков (t.me/DSNS_Kharkiv)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация днем субботы, 22 июня, запустила по Харькову четыре управляемых авиабомба. В результате этого была разрушена часть жилого дома и поврежден авто.

Как сообщает РБК-Украина, видео момента попадания авиабомбы публикуют очевидцы в социальных сетях.

На опубликованных кадрах видно, что одна из авиабомб попала в дорогу перед автомобилями, остановившимися на красный сигнал светофора. В результате попадания была повреждена стена одного из жилых домов напротив автовокзала.

Позже начальник следователей полиции Харьковской области Сергей Болвинов в комментарии "Суспільному" рассказал, что по состоянию на 19:00 человек под завалами не обнаружено.

"Но точно мы сможем сказать после того, как все завалы будут разобраны", – отметил Болвинов.

Он также отметил, что видео с авторегистраторов свидетельствуют о том, что авиабомба могла попасть в дорогу, а не в дом.

"Видим, что попадание было именно в дорогу, в результате чего появилась эта воронка посреди дороги. Вероятно, что либо части двигателя, либо части управляемой авиабомбы попали в само здание, поэтому произошел обвал части жилого дома", - сказал он.

По состоянию на 19:40 известно, что в результате атаки погибли 3 человека, еще 42 пострадали, из них 2 ребенка.

Авиаудар по Харькову

Сегодня днем Россия атаковала Харьков, там раздались взрывы. Позже стало известно, что российские войска атаковали город управляемыми авиабомбами и попали в жилой дом. На обстрел города отреагировал президент Владимир Зеленский.

Также появились фотографии с места катастрофы.

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