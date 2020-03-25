Більшість жителів країн G7 чекають падіння доходів через коронавірус

Згідно з опитуванням, проведеним Kantar, 70% жителів Великобританії, Канаді, Франції, Німеччині, Італії, Японії і США очікують, що їх домогосподарства втратять доходи з-за спалаху коронавіруса. Про це повідомляє агентство Reuters.

В Італії, яка найбільше постраждала в Європі, 82% респондентів сказали, що коронавірус вплине на дохід їх домогосподарств - найвищий відсоток з країн G7 - в порівнянні з 74% у США і 70% у Британії. Країною, яка очікує найменшого фінансового збитку, виявилася Німеччина.

У всіх країнах G7 більшість опитаних заявили, що вони стали мити руки довше. В Японії була найбільша кількість людей, які заявили, що вони почали носити маску (65%), але найменшу кількість людей, що виконують всі інші заходи, перераховані в опитуванні, такі як соціальне дистанціювання, тривалий миття руку і скорочення непотрібних соціальних контактів.

В Німеччині, Канаді і Великобританії більше половини людей вважали, що державні служби в їхній країні готові впоратися з епідемією і її наслідками.

Найменш оптимістичною країною була Франція, де тільки 33% вважали, що країна може впоратися.

Нагадаємо, Bank of America попередив інвесторів, що рецесії в економіці США, викликаної коронавірусом, не можна уникнути і що вона вже почалася. За розрахунками банку, економіка США скоротиться на 12% у другому кварталі, а в цілому за рік ВВП впаде на 0,8%.

Як повідомляло РБК-Україна, один з найбільших в світі інвестиційних банків Goldman Sachs прогнозує зниження світового ВВП у 2020 році на 1%, при чому це буде більш сильне скорочення, ніж після фінансової кризи 2008 року.