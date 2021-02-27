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Більшість жителів Німеччини підтримують запровадження COVID-паспортів

Автор: Олександр Білоус

Переважна більшість жителів Німеччини підтримують запровадження сертифікату вакцинації від коронавірусу. Цей документ може дозволити відвідувати театри, спортивні заходи або полегшити подорож.

Про це свідчать результати опитування, проведеного на замовлення агентства dpa, повідомляє Deutsche Welle.

За результатами опитування, 16% респондентів виступають за запровадження сертифікату вакцинації за ізраїльською моделлю. Ще 44% учасників опитування вважають, що з цим треба почекати, поки всі в Німеччині отримають пропозицію про щеплення. Згідно з останніми планами, це має бути до 21 вересня.

Водночас 35% опитаних проти запровадження цього сертифікату, який надає переваги вакцинованим людям.

Нагадаємо, лідери країн Європейського союзу домовилися про необхідність введення сертифікатів про вакцинацію. Вони будуть введені протягом трьох місяців. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про готовність надавати пільги для вакцинованих від коронавірусу людей, але не відразу.

Раніше влада Ізраїлю представила свій сертифікат вакцинації, який передбачає численні переваги тим, хто одужав від коронавірусу, та особам, які вже вакцинувалися.

У ВООЗ закликали країни не вводити так звані "COVID-паспорта". Проте, якщо надалі ситуація з доступністю і безпекою вакцин зміниться, такі документи можуть знадобитися, вважають в організації.

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