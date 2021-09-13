Більшість українців виступають проти обов’язкової вакцинації від COVID-19

Водночас, коли мова йде про медичних працівників, то більше половини (50,3%) опитаних все ж виступають за обов’язковість вакцинації для цієї професійної групи. Ще 42,1% виступають за обов’язкову вакцинацію працівників освіти і 39,6% - для військовослужбовців та правоохоронців.

Опитування проведене фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Центром політичної соціології впродовж 14-24 серпня 2021 року серед 2001 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Максимальна випадкова похибка вибірки не перевищує 2,2%.