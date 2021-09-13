RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Більшість українців виступають проти обов’язкової вакцинації від COVID-19

Автор: Олександр Білоус

Наприкінці серпня 2021 року українці не підтримують запровадження обов’язкової вакцинації від COVID-19 для всіх повнолітніх громадян. За виступають трохи більше 23,4% опитаних, проти - 51,6%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду "Демократичні ініціативи".

Водночас, коли мова йде про медичних працівників, то більше половини (50,3%) опитаних все ж виступають за обов’язковість вакцинації для цієї професійної групи. Ще 42,1% виступають за обов’язкову вакцинацію працівників освіти і 39,6% - для військовослужбовців та правоохоронців.

Опитування проведене фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Центром політичної соціології впродовж 14-24 серпня 2021 року серед 2001 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Максимальна випадкова похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Нагадаємо, станом на кінець серпня 2021 року не планують найближчим часом вакцинуватися від коронавірусу 56,5% дорослих українців. Вже зробили щеплення 18,4%, збираються зробити - 25,1% опитаних.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВакцинаВакцина від коронавірусуКоронавірус