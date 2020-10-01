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Більшість українців сумніваються в офіційній статистиці щодо COVID-19

Автор: Олександр Білоус

Частина громадян вважають статистику завищеною, частина - заниженої

У вересні 2020 року більшість українців (57%) в цілому не довіряють офіційною статистикою про кількість інфікованих COVID-19. При цьому 34% вважають, що ці дані перебільшують кількість заражених, а 23% - тому що применшує.

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Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

Довіряють офіційним даними про кількість інфікованих коронавірусом 28% опитаних, ще 14% - не визначилися.

Опитування компанії Research & Branding Group проводилося в період з 5-15 вересня 2020 рік серед 1801 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Нагадаємо, за даними опитування компанії Research & Branding Group, в середині вересня 2020 року були готові скористатися безкоштовною вакциною від коронавірусу 35% опитаних українців. При цьому не робили б вакцинації 50% респондентів, а ще 15% - не визначилися.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", оцінюючи ризики від епідемії коронавірусу, більшість (61%) українців бояться більше економічних наслідків цієї кризи, ніж захворювання. З іншого боку, 29% навпаки більше бояться хвороби.

Прогноз погоди
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