Більшість українців вже зазнали фінансових збитків через коронавірус

Фото: перевірка спецперепустки в транспорті (Віталій Носач, РБК-Україна)

Лише 40% опитаних сподіваються пережити епідемію без серйозних втрат

Станом на кінець березня 69% українців відчули негативні наслідки епідемії коронавірусу, зокрема, 60% зазначили фінансові втрати. Про це свідчать дані опитування компанії Info Sapiens.

За даними опитування, 38% дорослих українців зазначили зменшення регулярного доходу родини внаслідок епідемії, 16% - повну втрату доходу, 14% - втрату роботи, 10% - фінансові збитки (наприклад, через здачу квитків).

Водночас лише 40% українців сподіваються пережити епідемію без серйозних втрат.

Опитування компанії Info Sapiens проводилося 25-29 березня методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів серед 809 респондентів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном проживання. Максимальна теоретична похибка не перевищує 3,4%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, більшість мешканців міст (88%) турбує поширення коронавірусу в Україні, з них 35% дуже сильно турбує. Згідно з опитуванням, ті, кого поширення вірусу не турбує, складають лише 6% населення.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування КМІС, більшість мешканців міст підтримують жорсткі заходи у боротьбі з коронавірусом в Україні.