RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Більшість поляків схвалюють ембарго на нафту і газ з Росії

Фото: ембарго на нафту і газ схвалюють 73% поляків (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Три чверті жителів Польщі (73%) підтримують ембарго на імпорт нафти і газу з Росії. Проти виступають 11,7% респондентів, а 15,3% не визначилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування Центру SW Research для видання Rzeczpospolita.

Як зазначається видання, Польща і Болгарія вже відрізані від російського газу рішенням російського "Газпрому", який припинив подачу газу в обидві країни через те, що вони відмовилися платити за сировину в рублях.

Україна закликає до повного ембарго на енергоресурси з Росії, підкреслюючи, що Росія фінансує війну, за рахунок грошей від торгівлі енергоресурсами. В рамках п'ятого пакету санкцій ЄС вже ввів ембарго на імпорт вугілля з Росії. Зараз ЄС обговорює свій шостий пакет санкцій проти Росії, який включає введення ембарго на нафту з Росії.

Введення обмежень підтримують 4 з 5 респондентів з міст з населенням від 200 тисяч більше осіб до 499 тисяч осіб. Рідше за інших ідею підтримують люди у віці 25-34 років (64%).

Дослідження проведене дослідницьким агентством SW Research 10-11 травня 2022 року серед 800 осіб. Структура вибірки була скоригована таким чином, щоб вона відповідала структурі поляків старше 18 років за основними характеристиками.

Нагадавши, 80% європейців схвалюють економічні санкції проти Росії через вторгнення в Україну.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація