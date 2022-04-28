Більшість американців вважають відповідальним за військові злочини в Україні особисто Путіна

Дані свідчать, що 61% людей у Сполучених Штатах вважають поширення дезінформації про війну серйозною проблемою, і лише 7% вважають, що це не проблема.

Вводять в оману повідомлення в соціальних мережах, підроблені фотографії або відео, а також пропагандистські заголовки поширилися на веб-сайтах, від TikTok до Facebook, з тих пір, як в лютому почався напад Росії на Україну.

В останні тижні російські державні ЗМІ та акаунти в соціальних мережах синхронно поширювали твіти, телерепортажі та пости, в яких стверджувалося, що фотографії розбомблених будівель і тіл по всій Україні були постановочними або підробленими. Навіть добромисні звичайні користувачі соціальних мереж ставали жертвами брехні, випадково ділячись або лаючи пости і зображення.

Близько трьох чвертей американців звинувачують російський уряд у поширенні дезінформації про війну, в той час як багато хто також звинувачують в цьому користувачів соціальних мереж, технологічні компанії і засоби масової інформації. Набагато менше людей покладають велику провину на уряди України або США.

Брехня Росії про війну привертає увагу мільйонів людей в соціальних мережах і в повідомленнях державних ЗМІ. Раніше в цьому місяці, наприклад, хор повідомлень кремлівських ЗМІ, сторінок Facebook, облікових записів Twitter і каналів Telegram спробував спростувати фотографії та супутникові знімки тіл, залишених російськими солдатами на вулицях Бучі, Україна, назвавши зображення "містифікацією".

"Можливості Росії широкі, - сказав Даррен Лінвілл, професор Університету Клемсона, який вивчає дезінформацію. У них є багато різних засобів масової інформації, які вони використовують - все, від державних ЗМІ, російською, англійською та особливо іспанською мовами".