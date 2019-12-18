У більшості регіонів України оголошено жовтий рівень небезпеки через туман

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Тумани не накриють тільки захід і північ

У середу, 18 грудня, в Україні оголошено перший рівень небезпеки (жовтий) з-за туманів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Так, сьогодні у південних, східних та більшості центральних областей туман, видимість 200-500 м; у Карпатах пориви вітру 15-20 м/с (перший рівень небезпеки, жовтий).

Також РБК-Україна писало, що сьогодні синоптики прогнозують малохмарну і суху погоду на всій території України. Температура вдень у північних, східних та більшості центральних областей буде коливатися від +5 до +8 тепла. На Правобережжі, півдні і заході вдень стовпчики термометрів піднімуться до +10...+16 градусів. Вночі термометри покажуть в середньому від +1 до +6.

У Києві сьогодні погода також буде сухою і малохмарної. Температура вдень у столиці коливатиметься в межах +12...+14 градусів.

Зазначимо, середньодобова температура 16 грудня в Києві склала 6,6 градуси, що на 0,5 градуса вище попереднього рекорду температури повітря, який тримався з 2017 року. Середня температура повітря нинішньої осені склала 10,5 градусів тепла, що на 2,5 градуса вище кліматичної норми.