Найбільше інфікованих COVID-19 медиків перебувають у Вінницькій області, - Степанов

Найбільше медиків, що заразилися вірусом COVID-19, перебувають у Вінницькій області. Про це на брифінгу в суботу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, більшість з них заразилися в Калинівській районній лікарні, яка визначена як опорний пункт в лікуванні інфікованих коронавірусом.

"На сьогодні у Вінницькій області зареєстровано 97 випадків захворювання серед медичних працівників. Ці 97 випадків зареєстровані у 22 установах охорони здоров'я. Найбільша кількість в Калинівській центральній районній лікарні, яка визначена як опорний пункт в лікуванні хворих коронавірусною інфекцією", - заявив Степанов.

Нагадаємо, станом на 18 квітня, в Україні вже підтверджено 5106 випадків COVID-19. При цьому зафіксовано 133 летальних випадки, а 275 пацієнтів одужали.

Найбільше випадків зафіксовано в Чернівецькій (840 хворих), Івано-Франківській (462), Тернопільській (366) та Вінницькій області (319), а також в місті Києві (770 випадків).

Як писало РБК-Україна, раніше міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що зупинений на час карантину в Україні громадський транспорт почне працювати не раніше червня.

Відзначимо, у світі число смертей від коронавірусу перевищило 150 тисяч осіб. Найбільше смертей в США.