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Більше соцреклами про боротьбу з COVID: ще один комітет Ради підтримав закон

Автор: Юлія Струк

В Україні планують збільшити обсяг безкоштовної соціальної реклами, спрямованої на запобігання виникненню і поширенню COVID-19. Комітет Верховної ради з питань свободи слова підтримав відповідний проект закону №5226.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Закон пропонує тимчасово, на період заходів з метою запобігання поширенню на території України COVID-19, зобов’язати засоби масової інформації - розповсюджувачів реклами пріоритетно і безкоштовно розміщувати соціальну рекламу, спрямовану на запобігання коронавірусу.

Йдеться про ЗМІ, діяльність яких повністю або частково фінансується з державного або місцевих бюджетів.

"Комітет ухвалив рішення підтримати законопроект і направити пропозицію комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, визначеному головним із опрацювання даного законопроекту, рекомендувати Верховній раді прийняти його за основу", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше документ підтримав комітет ВР з питань здоров'я нації. Однак він пропонує головному комітету рекомендувати Раді ухвалити закон в цілому.

Як писало РБК-Україна, на початку березня цей проект закону підтримав Кабінет міністрів.

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