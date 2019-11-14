Більше половини споживачів Миколаївської області заборгували за газ

Більше 180 тис. споживачів газу в Миколаївській області мають заборгованість за природний газ. Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Миколаївгаз Збут".

"Станом на 1 жовтня 2019 року загальний борг жителів області за газ становить 491 млн гривень. Це майже на 40% більше, ніж у минулому році. Хоча з початку року газ подешевшав на чверть. ТОВ "Миколаївгаз Збут" нагадує, що наявність заборгованості може стати причиною припинення газопостачання. Послуга з припинення\відновлення газопостачання є платною. Тому для забезпечення безперебійного газопостачання та уникнення додаткових фінансових витрат, споживачам необхідно вчасно платити за спожитий газ", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, першим кроком з боку постачальника газу в роботі з боржниками є письмове попередження. Тільки у вересні цього року "Миколаївгаз Збут" направив близько 4 тис. попереджень. Крім цього, оформлено понад тисячі доручень на відключення на суму майже 11 млн гривень за тим споживачам, які не оплатили заборгованість згідно з поданими попередженнями.

У разі, якщо реакції з боку неплатників немає, за дорученням на відключення від постачальника відбувається припинення газопостачання, а справа передається в суд.

За даними компанії, після отримання попередження майже 45% споживачів погашають заборгованість протягом декількох днів. 55% доходять до відключення. При цьому для відновлення газопостачання таким споживачам необхідно погасити не тільки заборгованість, але і відшкодувати витрати з припинення та відновлення газопостачання, які коливаються від 400 до 2,5 тис. гривень.

"36 тис. споживачів газу в Миколаївській області отримують субсидію. З 1 лютого 2019 року вона монетизована, і субсидіанти отримують її в грошовій формі. Їм слід пам'ятати, що ці гроші призначені для розрахунку за комунальні послуги, які потрібно платити вчасно", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі підкреслили, що в разі виникнення заборгованості субсидіантів, крім відключення від газопостачання, вони можуть втратити й державну допомогу.

"Зараз, після впровадження монетизації субсидії, при відсутності оплати протягом двох місяців виплата субсидії припиняється. Компанія передає список таких боржників до органів соцзахисту, які припиняють виплату держдопомоги при наявності боргу", - зазначає директор ТОВ "Миколаївгаз Збут" Наталія Левченко.

Також у прес-службі відзначили, що майже половина боржників платять за газ не щомісяця, як зазначено у Правилах та Договорі на постачання природного газу, а, наприклад, раз в квартал. Але таким чином бажання заощадити кілька гривень на комісії банку може стати причиною утворення боргу і, відповідно, загрожує відключенням від газопостачання і навіть втратою субсидії.

Тому, за словами прес-служби, для попередження проблем з накопиченням боргів треба строго дотримувати вимоги законодавства: щомісячно з 1 по 5 число передавати показання газових лічильників, та не пізніше 20 числа розраховуватися за спожитий газ.

"Одним з найбільш зручних способів швидко і легко передавати показання, платити за газ і взагалі стежити за станом свого особового рахунку є Особистий кабінет споживача. Зареєструватися можна на сайті 104.ua або завантаживши з ПлейМаркета на свій телефон мобільний додаток 104 Mobile (для смартфонів) або 104 Mobile Light (для айфонів). Крім того, для клієнтів ТОВ "Миколаївгаз Збут" є хороша новина - з 17 жовтня по 30 листопада 2019 року споживачі газу можуть оплачувати свої рахунки за спожите блакитне паливо в мобільному додатку 104 Mobile Light без будь-яких комісій з допомогою платіжних сервісів ApplePay і MasterPass", - йдеться в повідомленні.