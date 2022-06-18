Більше мільярда доларів за тиждень: НБУ збільшив продаж валюти з резервів

Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 13 по 17 червня 2022 року продав на міжбанківському валютному ринку 1 055,61 млн доларів і купив 8,30 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій склало 1 047,31 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

З початку року НБУ купив на міжбанку 1 841,10 млн доларів і 110,97 млн євро. При цьому НБУ продав 11 223,10 млн доларів і 1 789,11 млн євро.

Таким чином, НБУ збільшив продаж валюти з резервів у порівнянні з минулим тижнем, коли центробанк продав 768,30 млн доларів

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України з 10 травня припинив проведення щоденних безготівкових операцій з купівлі-продажу валюти в євро і проводитиме такі операції виключно в доларах США.

До початку повномасштабного нападу Росії на Україну центробанк проводив операції з купівлі-продажу валюти з банками тільки в доларах США.

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