Більше не максимальний: у Британії знизили рівень загрози від COVID-19

Рівень загрози був знижений з п'ятого до максимального четвертого.

Число нових випадків зараження і госпіталізації, а також смертей "як і раніше залишається дуже високим", хоча і знижується вже понад місяць.

Великобританія знаходилася на 5 рівні з 1 січня поточного року.

У спільній заяві чотири головних медиків і національний медичний директор NHS England заявили, що погодилися, що рівень повинен бути знижений відповідно до рекомендацій Загального центру біозахисту "і з урахуванням останніх даних".

"Ми не повинні мати ілюзій - рівень передачі, тиск на лікарні і смертність все ще дуже високі. З часом вакцини будуть великий вплив, і ми закликаємо всіх робити щеплення, коли вони отримають пропозицію", - йдеться в заяві.