Більше не максимальний: у Британії знизили рівень загрози від COVID-19

Уряд Великобританії знизило рівень загрози у зв'язку з пандемією COVID-19. Загроза переповненість установ Національної служби охорони здоров'я (NHS) здоров'я відступила.
Про це повідомляє Sky News.
Рівень загрози був знижений з п'ятого до максимального четвертого.
Число нових випадків зараження і госпіталізації, а також смертей "як і раніше залишається дуже високим", хоча і знижується вже понад місяць.
Великобританія знаходилася на 5 рівні з 1 січня поточного року.
У спільній заяві чотири головних медиків і національний медичний директор NHS England заявили, що погодилися, що рівень повинен бути знижений відповідно до рекомендацій Загального центру біозахисту "і з урахуванням останніх даних".
"Ми не повинні мати ілюзій - рівень передачі, тиск на лікарні і смертність все ще дуже високі. З часом вакцини будуть великий вплив, і ми закликаємо всіх робити щеплення, коли вони отримають пропозицію", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, раніше прем'єр Британії Борис Джонсон представив план щодо виходу Сполученого Королівства з локдауну. Згідно з ним, обмеження у Британії почнуть послаблювати в чотири етапи, починаючи з 8 березня.
Раніше повідомлялося, що Британія передасть надлишкові дози вакцин від коронавірусу більш бідним країнам. Таким чином, Джонсон хоче протистояти звинуваченням у тому, що багаті країни нарощують запаси препарату і створюють глобальна нерівність.