Все більше дітей страждають через війну проти України: нові дані

З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, внаслідок бойових дій, загинули 262 дитини. 467 неповнолітніх українців отримали поранення.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.
"Станом на ранок 5 червня 2022 року більше ніж 729 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 262 дитини загинуло та понад 467 поранено", - пише пресслужба Офісу генерального прокурора.
Найбільше дітей постраждали:
Зазначається, що, 3 червня, внаслідок влучання снаряда в будинок в місто Гірське Сєвєродонецького району Луганської області загинув 13-річний підліток.
"У ході фіксації воєнних злочинів стало відомо про поранення двох дітей у Волноваському районі Донецької області", - додає пресслужба.
Також внаслідок регулярних бомбардувань з боку Росії:
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.