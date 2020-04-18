Більше 150 українців лікуються за кордоном від коронавірусу

За кордоном лікування від коронавіруса проходить 151 громадян України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закрдодонних справ.

Зазначається, що найбільше українців лікується в Італії (121). Також зафіксовані випадки інфікування громадян України в Іспанії, Австрії, Чехії, Російській Федерації і т.д.

Крім того, повідомляється, що видужали 49 громадян україни. Тоді як від коронавірусу у світі померли 7 українців.

РБК-Україна писало, що в Україні поки що немає першої хвилі зараження коронавірусом. В українців немає іншого вибору, як зустрічати пасхальні свята вдома, бо в Україні немає хвилі зараження коронавірусом.

Нагадаємо, за словами Володимира Зеленського, після Великодня на коронавірус в Україні можуть захворіти від 2% до 10% населення. При цьому він додав, що на сьогодні в Україні понад 4,5 тисячі хворих.

Раніше повідомлялося, що у світі число смертей від коронавірусу перевищило 150 тис. людей. Всього понад 2,2 млн заражених.