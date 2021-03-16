Хворих на COVID харків'ян через брак місць почали доставляти в лікарню Чугуєва

Через брак місць в лікарнях Харкова хворих на коронавірус почали доставляти в центральну міську лікарню Чугуєва, що знаходиться за 40 км від обласного центру.
Про це в своєму Telegram повідомила міський голова Чугуєва Галина Мінаєва з посиланням на директора центральної міської лікарні В'ячеслава Грушка.
"13 пацієнтів нашої лікарні - харків'яни, яким не вистачило місць у лікарнях обласного центру", - йдеться в повідомленні.
За словами Мінаєвої, ситуація у місті із поширенням коронавірусу погіршується. Наразі в лікарні знаходяться близько 120 осіб з діагнозом або підозрою на коронавірус, з яких близько 100 людей перебувають на кисневій підтримці.
В лікарні займаються розширенням реанімаційного відділення і установкою нового кисневого устаткування. Також, наголосила мер, відзначається значне зростання захворювання серед дітей.
"Присутніх на комісії (засіданні міської комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій - ред.) попросила приділити особливу увагу дотриманню карантинних заходів і переглянути режим і планування роботи міських установ, які можуть перебувати в потенційній зоні ризику", - заявила Мінаєва.
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що до "червоної зони" можуть потрапити Київ, Вінницька та Львівська області. Це означає, що регіонам загрожує локальний локдаун із закриттям ресторанів, забороною масових заходів, обмеженнями на громадському транспорті і так далі.
Міністр 16 березня заявив, що через погіршення ситуації з коронавірусом в Україні місцева влада має запровадити додаткові карантинні заходи.
У першій декаді березня Київ потрапив до "помаранчевої зони", оскільки перевищена норма госпіталізації пацієнтів з COVID. Перевищення ще одного з показників загрожує тим, що в місті введуть обмеження "червоної зони".