Хворих на COVID харків'ян через брак місць почали доставляти в лікарню Чугуєва

"13 пацієнтів нашої лікарні - харків'яни, яким не вистачило місць у лікарнях обласного центру", - йдеться в повідомленні.

За словами Мінаєвої, ситуація у місті із поширенням коронавірусу погіршується. Наразі в лікарні знаходяться близько 120 осіб з діагнозом або підозрою на коронавірус, з яких близько 100 людей перебувають на кисневій підтримці.

В лікарні займаються розширенням реанімаційного відділення і установкою нового кисневого устаткування. Також, наголосила мер, відзначається значне зростання захворювання серед дітей.

"Присутніх на комісії (засіданні міської комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій - ред.) попросила приділити особливу увагу дотриманню карантинних заходів і переглянути режим і планування роботи міських установ, які можуть перебувати в потенційній зоні ризику", - заявила Мінаєва.