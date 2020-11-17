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Хворі на коронавірус мають право на безкоштовні ліки та послуги, - Шмигаль

Україна, Вівторок 17 листопада 2020 04:34
Хворі на коронавірус мають право на безкоштовні ліки та послуги, - Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль (Facebook)
Автор: РБК-Україна

Хворі на коронавірус, які лікуються амбулаторно, мають право отримувати безкоштовно всі послуги та ліки, передбачені пакетом допомоги, спрямованим на боротьбу з COVID-19. Держава виділяє достатньо коштів для цього.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

Він зазначив, що держава виділяє достатньо коштів місцевим комунальним лікарням, які є не прибутковими.

"Звичайно, люди мають право і мають вимагати, а лікарі зобов’язані надавати весь необхідний комплекс ліків і лікування людям, які лікуються амбулаторно. Це дуже важливий меседж. Усі кошти для лікування і закупівлі необхідних ліків держава виділила - і виділяє достатньо. Питання в тому, щоб вимагати цього від лікарів у лікарнях, які ці гроші отримують по розподілу за „ковідні“ пакети", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, бюджетний комітет Верховної ради підтримав виділення 2 мільярдів гривень на боротьбу з коронавірусом з COVID-фонду. Майже половину коштів спрямують на придбання експрес-тестів на коронавірус.

Додамо, за даними Мінфіну, з COVID-фонду вже витратили понад 50% коштів. Станом на 10 листопада з фонду було витрачено 39 млрд гривень.

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