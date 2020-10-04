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Хворий на коронавірус Трамп показав себе на відео, кажучи про хороше самопочуття 

Автор: РБК-Україна

Президент США Дональд Трамп оприлюднив відео з госпіталю, заявивши про нормальне самопочуття та готовність повернутися до передвиборчої кампанії. При цьому, коли він тільки потрапив до лікарні він почувався зле.

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Американський лідер підкреслив, що лікування проходить добре.

"Коли я прибув сюди, то відчував себе не дуже добре. Але зараз мені краще. Чекаю не дочекаюся, коли можна буде повернутися до передвиборчої кампанії і довести її до кінця", - заявив Трамп.

Раніше Трамп подякував лікарям, медсестрам та іншому медперсоналу військового госпіталю Уолтера Ріда.

Американський президент повідомив про позитивний тест на коронавірус 2 жовтня. Він додав, що недугу виявили також в його дружини Меланії Трамп. Президент пообіцяв негайно приступити до лікування та дотримання карантину.

Пізніше стало відомо, що Трамп був госпіталізований в Національний військово-медичний центр Уолтера Ріда.

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