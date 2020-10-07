Хворий на коронавірус Трамп хоче особисто зустрітись з Байденом на дебатах

Президент США Дональд Трамп хоче вийти на дебати з суперником на виборах Джо Байденом безпосередньо, а не в режимі онлайн. Другий етап запланований на 15 жовтня.

Про це заявив директор з питань комунікації кампанії Трампа Тім Мурто виданню The Hill.

За його словами, Трамп має намір взяти участь у дебатах особисто.

Водночас Байден напередодні заявив, що готовий продовжувати дебати, тільки якщо фахівці підтвердять, що це безпечно. Оскільки Дональд Трамп хворіє на коронавірус. Він лише в понеділок, 5 жовтня, вийшов з лікарні.

Нагадаємо, 30 вересня в Клівленді, штат Огайо, відбулися перші дебати кандидатів у президенти США Дональда Трампа і Джо Байдена. Вони тривали 96 хвилин.

Другі дебати заплановані на 15 жовтня, а третій тур відбудеться 22 жовтня.