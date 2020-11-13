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Хворий yf COVID-19 Разумков розповів про стан свого здоров'я

Автор: Юлія Струк

Глава парламенту Дмитро Разумков, який захворів на COVID-19, розповів про стан свого здоров'я. Він підкреслив, що продовжує працювати.

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Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Я продовжую працювати попри коронавірусну хворобу. Зараз сиджу вдома на самоізоляції. Відчуваю себе майже нормально, виконую роботу дистанційно. Сподіваюся, вірус пройде швидко і без ускладнень", - зазначив глава Верховної ради.

Спікер ВР також упевнений, що народні депутати зроблять все, щоб парламент ефективно виконував свої функції.

"Ситуація з поширенням СОVID-19 складна, але впевнений, що колеги разом з Оленою Кондратюк зроблять все, щоб парламент і надалі ефективно виконував свої функції!" - додав Разумков.

Як писало РБК-Україна, спікер Верховної ради Дмитро Разумков заразився коронавірусом і відправився на самоізоляцію.

Пізніше стало відомо, що у першого заступника голови Ради Руслана Стефанчука теж підтвердили коронавірус.

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