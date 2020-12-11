Лікарні УЗ прийматимуть пацієнтів з COVID-19: МОЗ підготувало постанову

Медичні заклади, які знаходяться в підпорядкуванні "Української залізниці", будуть приймати хворих з COVID-19. Міністерство охорони здоров'я уже підготувало постанову про виділення на це коштів.

Про це у ході брифінгу розповів глава МОЗ Максим Степанов.

"Ми також додаємо так звані відомчі лікарні. Це також лікарні Укрзалізниці... Міністерством охорони здоров'я вже підготовлений проект постанови Кабінету міністрів щодо виділення коштів цим лікарням на додаткове обладнання з фонду по боротьбі з COVID-19", - сказав міністр.

За його словами, Національна служба здоров'я законтрактує Київську клінічну лікарню по COVID-пакету уже сьогодні.

"Вони погодили всі документи. Вона відповідає відповідним критеріям. Це означає, що всі вимоги, які необхідні для прийому хворих на COVID-19, у медзакладі є", - запевнив Степанов.

Глава МОЗ додав, що зараз у медзакладі є 5 бригад для надання допомоги пацієнтам, а інфекціоністів туди перенаправили з інших лікарень. Також у медзакладі є 5 апаратів штучної вентиляції легень, балоні з киснем. Медики забезпечені певною кількістю засобів індивідуального захисту.

За його словами, лікарів-інфекціоністів делегували у цю лікарню з Київської клінічної лікарні №2.

Нагадаємо, у середині листопаду МОЗ домовився з "Укрзалізницею" про лікування хворих COVID-19 пацієнтів у відомчих лікарнях. Відомство зобов'язалося профінансувати лікарням УЗ всі необхідні поточні витрати.

Як писало РБК-Україна, в Україні лікарняні ліжка для пацієнтів з коронавірусом заповнені більш ніж на 60% лише в Миколаївській області. В середньому по країні заповнені 44,2% таких ліжок.