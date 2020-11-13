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Лікарні "Укрзалізниці" почнуть приймати хворих на COVID-19

Київ, П'ятниця 13 листопада 2020 17:41
Лікарні "Укрзалізниці" почнуть приймати хворих на COVID-19
Фото: медпрацівник (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство охорони здоров'я домовилося з "Укрзалізницею" про лікування хворих на COVID-19 пацієнтів у відомчих лікарнях. МОЗ зобов'язався профінансувати лікарням УЗ всі необхідні поточні витрати.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Міністерство також зобов'язалося забезпечити дорожні клінічні лікарні УЗ всім необхідним для ефективного та комфортного лікування пацієнтів з коронавірусом.

"Національна служба здоров’я максимально пришвидшить підписання договорів з Центром охорони здоров’я Укрзалізниці для забезпечення фінансування дорожніх клінічних лікарень", - додали у прес-службі УЗ.

Нагадаємо, станом на 10 листопада у десяти областях України було завантажено понад 70% лікарняних місць для хворих на COVID-19.

Крім того, у МОЗ розповіли, що будуть робити, якщо лікарні для хворих на COVID-19 будуть повністю завантажені.

Додамо, на базі лікарні "Феофанія" можуть розгорнути тимчасовий госпіталь для пацієнтів з коронавірусом.

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