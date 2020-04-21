Лікарню в Одеській області закрили на карантин через зростання заражень серед медиків

У місті Подільськ найбільше випадків інфікування серед медпрацівників
У Одеській області на двотижневий карантин закрили міську лікарню Подільська. Про це повідомив у Facebook голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций.
За його словами, рішення про закриття медзакладу ухвалили через збільшення заражень серед медичного персоналу.
"З огляду на те, що в Подільську найбільша кількість хворих серед медпрацівників, обласною комісією з надзвичайних ситуацій було прийнято рішення про посилення карантинних протиепідемічних заходів у місті та районі. Подільська міська лікарня зачиняється на двотижневий карантин. Всі медпрацівники та пацієнти в обов’язковому порядку пройдуть ПЛР-тестування", - повідомив Куций.
Він додав, що у всіх приміщеннях лікарні проведуть повну дезінфекцію. Загалом у Одеській області коронавірусом інфікувалися 146 жителів регіону.
"З них в Одесі - 43 випадки, у Подільську - 37 випадків, у Біляївському районі з містом Теплодар - 27 випадків", - уточнив голова області.
Нагадаємо, за останню добу в Україні коронавірус діагностували у 415 громадян, серед яких 64 медичних працівники. Загальна кількість інфікованих станом на ранок 21 квітня збільшилася до 6125 осіб.
Також РБК-Україна повідомляло, що МОЗ закупило понад 71 тис. костюмів біологічного захисту для медичних працівників, які працюють з пацієнтами, хворими на COVID-19.