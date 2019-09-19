У лікарні Вінницької області залишаються 22 дитини через отруєння

У лікарні залишаються ще 22 дитини, постраждалих в результаті отруєння у Вінницькій області. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що діти отруїлись у шкільній їдальні у місті Козятин. У них діагноз - гострий гастроентероколіт.

"Станом на 7 годину 19 вересня в інфекційному відділенні Козятинської ЦРЛ з попереднім діагнозом гострий гастроентероколіт залишаються госпіталізованими 22 дитини, які вживали їжу в шкільній їдальні ЗОШ № 2 м. Козятин", - йдеться у повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало про 37 постраждалих дітей в результаті отруєння у Вінницькій області. Крім того, постраждала одна доросла людина.

Як повідомлялось, поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 КК України, а саме порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

Нагадаємо, в Одеській області правоохоронці з'ясовують обставини отруєння учнів однієї із шкіл Суворовського району. В шкільній їдальні отруїлись 17 дітей. Поліція відкрила справу за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь.