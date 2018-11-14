У лікарні померла жінка, яка випала з переповненої маршрутки в Одеській області

Фото: місце пришестя (facebook.com/Владимир Яремчук)

У лікарні постраждала весь цей час перебувала в комі

В Одеській обласній клінічній лікарні померла жінка, яка випала з переповненої маршрутки №84 Наті-Одеса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Думская".

Повідомляється, що в лікарні постраждала весь цей час перебувала в комі. У неї була важка черепно-мозкова травма.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одеській області в селі Нерубайське 41-річна пасажирка випала з дверей маршрутки під час руху транспортного засобу. Зокрема, під час повороту під натиском пасажирів відкрилася задні двері. Жінка вдарилася головою об асфальт. У неї діагностували важку черепно-мозкову травму.

Повідомлялося, що автобус знаходиться на штрафмайданчику для проведення ряду експертиз. За даним фактом поліція почала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.