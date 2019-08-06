В лікарні Одеської області підірвали гранату, є загиблі

У Роздільнянської центральної районної лікарні Одеської області чоловік висмикнув чеку з гранати, в результаті вибуху загинули дві людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думская".

Як повідомляється, інцидент стався у вівторок увечері в харчоблоці медичної установи. Там вибухнула граната Ф-1.

В результаті вибуху загинули дві людини - чоловік, який підірвав боєприпас, і жінка.

За інформацією правоохоронних органів, гранати було дві. Друга - РГД-5 - не спрацювала. Її знешкодили сапери.

На даний момент співробітники поліції з'ясовують обставини події.

Подія кваліфікована за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 30 липня в Дніпропетровській області на дитячому майданчику в результаті вибуху гранати постраждали шестеро дітей. Постраждали діти у віці від чотирьох років до 16 років.

Крім того, в Нікополі чоловік кинув гранату під автомобіль підприємця, в результаті чого стався вибух, через якого постраждали дві людини.

Також у Києво-Святошинському районі Київської області дівчина підірвався на гранаті. Вибух стався в селі Крюківщина. Дівчина постраждала від розривів бомб.