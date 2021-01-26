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У лікарні Києва чоловіка поранили ножем у груди нападникові загрожує 7 років в'язниці

Київ, Вівторок 26 січня 2021 10:42
У лікарні Києва чоловіка поранили ножем у груди нападникові загрожує 7 років в'язниці
Фото: наручники (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

У Києві в одній з лікарень невідомий поранив ножем у груди чоловіка. Нападника затримали, йому загрожує до 7 років в'язниці.

Про це повідомили у прес-службі поліції Києва.

Інцидент стався в Шевченківському районі столиці. Чоловік почав провокувати конфлікт з раніше незнайомим йому чоловіком, після чого підійшов до нього і наніс ножове поранення в груди.

"Далі правопорушник зник у невідомому напрямку. Для його затримання усім нарядам поліції були надані прикмети нападника, оскільки він був з ножем і представляв небезпеку для інших. Вже через годину ми його затримали за місцем проживання", - повідомили в поліції.

Нападником виявився 45-річний житель Києва, який раніше притягувався до відповідальності за нанесення тілесних ушкоджень і за зберігання наркотиків.

За даним фактом розпочато кримінальну справу за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Фігурантові повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до семи років.

Нагадаємо, наприкінці минулого року у центрі Києва біля метро смертельно поранили чоловіка ножем.

Також повідомлялося, що на початку жовтня у Чернігові вчинили напад на пасажирський автобус.

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