У лікарні Дніпра помер поранений під Широкіним військовий

У лікарні помер військовослужбовець Збройних сил України, який був поранений в районі Широкіного Донецької області, помер у лікарні. Про це повідомив головний лікар КЗ "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. Мечникова Сергій Риженко на своїй сторінці в Facebook.

Головлікар повідомив, що за життя бійця медики боролися три доби, але врятувати його не вдалося. Він уточнив, що загиблий - з смт Миропіль Житомирської області і у нього залишилися дружина і дитина.

"Його поранення не було сумісне з життям... Лікарі Мечникова сподіваючись на диво, не залишали бійця, підключивши всі апарати стеження, коригуючи всі життєві функції, ШВЛ. Операція неможлива. 3 рази зупинялося серце. Реаніматологам вдавалося запускати. Вчора ввечері Дмитро помер", - написав Риженко.

Як повідомляло РБК-Україна, на Донбассі10 серпня в результаті обстрілу з боку бойовиків загинув один боєць Національної гвардії і отримав поранення, ще один військовий зі складу операції Об'єднаних сил.

Нагадаємо, 12 серпня збройні формування Російської Федерації і її найманці 10 разів порушили режим припинення вогню. Були також застосовані снайперське зброю і великокаліберні кулемети.