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Лікарням заплатили за меддопомогу недоношеним немовлятам 702 млн гривень

Автор: Юлія Струк

За надання допомоги новонародженим у період з квітня по жовтень цього року Національна служба здоров'я заплатила медичним закладам майже 702 млн гривень. За цю допомогу встановлено найвищий тариф Програми медичних гарантій у 2020 році.

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Про це повідомляє прес-служба НСЗУ.

Вказано, що на надання неонатальної допомоги новонародженим НСЗУ законтрактувала 122 медзаклади. Серед них 21 перинатальний центр, 3 - центри матері і дитини, 24 пологові будинки, 23 обласні дитячі лікарні.

Медзаклади отримують за пролікований випадок від 29,6 тисячі до 98,5 тисяч гривень.

"За надання допомоги новонародженим у період з квітня по жовтень 2020 року НСЗУ заплатила медзакладам майже 702 млн гривень. За цей період понад 22 тисячі немовлят отримали безоплатну медичну допомогу", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, у Програмі медичних гарантій-2021 Національна служба здоров'я пропонує збільшити тариф на неонатальну допомогу новонародженим.

Як писало РБК-Україна, у Міністерстві охорони здоров'я хочуть збільшити фінансування медичної допомоги при пологах з 2021 року.

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