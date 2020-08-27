Лікарням можуть знизити виплати за безпідставні госпіталізації з COVID-19

Міністерство охорони здоров'я України може знизити фінансування лікарень, які маніпулюють безпідставними госпіталізаціями пацієнтів з коронавірусом COVID-19. Для цього введуть понижуючий коефіцієнт.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, лікарням не платять за кількість пацієнтів з COVID-19 або вилікуваних за "ковідним пакетом", тому підвищуючи число госпіталізацій, не можна отримувати більше грошей.

"Сума коштів, яка виплачується установам охорони здоров'я, взагалі не залежить від кількості хворих на COVID-19 або пацієнтів з підозрою, які перебувають у цьому закладі. Ми, навпаки, зараз хочемо ввести понижуючий коефіцієнт за безпідставну госпіталізацію", - заявив Ляшко.

Він уточнив, що лікарням платять за кількість бригад - по 17 тисяч гривень на місяць на бригаду з реаніматологів, інфекціоністів і медсестер. Вони формуються на певну кількість ліжок, зайнятих пацієнтами.

"Якщо, скажімо, в інфекційній лікарні 10 бригад, вона отримує 1,7 млн гривень на місяць, якщо більше - отримує більше. Ми не включаємо в боротьбу з коронавірусом всі лікарні відразу, щоб не розпорошувати весь ресурс і медичну допомогу", - додав Ляшко.

Нагадаємо, раніше Ляшко в коментарі РБК-Україна розповів, чи можуть на місцях спотворювати дані про хворих на COVID-19.

Він також заявив, що нова служба з контролю за захворюваннями дозволить поліпшити ефективність протиепідемічного захисту.