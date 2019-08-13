У лікарнях Вінницької області через отруєння перебувають ще троє дітей

Через отруєння у Вінницькій області в лікарнях залишаються 12 людей, серед яких троє - діти. Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що вони отруїлись на території Хрестовоздвиженського Храму.

"Станом на 7 год. 13 серпня в Ямпільській ЦРЛ з ознаками харчового отруєння залишаються на лікуванні 12 осіб (з них 3 дитини), які 9 серпня вживали їжу на території Хрестовоздвиженського Храму у с. Довжок Ямпільського району (всього перебувало 70 осіб). Проводиться комплекс протиепідемічних заходів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, РБК-Україна вчора писало про отруєння 12-ох людей у Вінницькій області.

Крім того, у селі Лазурне (Херсонська область) в пансіонаті "Буревісник" отруїлись 14 дітей. Дітей з ознаками харчового отруєння госпіталізували до інфекційного відділення Скадовської центральної лікарні. Це діти віком від 8 до 14 років.

РБК-Україна писало, що 18 червня, в Луганській області сталося масове отруєння дітей. З симптомами отруєння були госпіталізовані 18 громадян, з яких 15 - діти.