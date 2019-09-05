У лікарнях через отруєння знаходяться понад 60 осіб

В Україні 62 людини залишаються госпіталізованими через харчове отруєння. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що протягом 3 та 4 вересня в Новояворовську центральну районну лікарню (ЦРЛ) з підозрою на харчове отруєння госпіталізовано 11 осіб (із них 1 дитина), які 31 серпня святкували весілля в ресторані "Фазенда" в селі Наконечне Яворівського району Львівської області.

"Протягом 2 та 3 вересня у Любешовську ЦРЛ із підозрою на харчове отруєння госпіталізовано 16 осіб (з них 2 дитини), які 31 серпня відвідували кафе "Олеся" в селі Зализница Любешівського району (Волинська обл. - ред.)", - додали в ДСНС.

Крім цього, поінформували, що в період з 2 по 4 вересня в Черкаську інфекційну лікарню з підозрою на харчове отруєння госпіталізовано 12 осіб (із них 5 дітей), які брали напівфабрикати, придбані в магазині "Делікат плюс" у Черкасах.

Також в Одесі в міській інфекційній лікарні залишаються госпіталізованими 23 людини, які вживали шаурму в селі Авангард Овідіопольського району.

У всіх випадках проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, у Волинській області після відвідування кафе отруїлися 16 осіб, серед яких 2 дитини. Протягом 2 та 3 вересня у Любешовскую центральну лікарню з ознаками харчового отруєння надійшли 16 осіб, із них - 2 дитини. Всі постраждалі 31 серпня відвідували кафе "Олеся" у селі Залізниця.

РБК-Україна писало, що у Львівській області сталася отруєння на святкуванні весілля. У лікарню були госпіталізовані 10 осіб. Серед постраждалих 1 дитина. При цьому, що стало причиною отруєння поки невідомо. Повідомляється, що зараз проводяться лабораторні дослідження продуктів харчування.