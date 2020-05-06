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У лікарнях Нью-Йорка зросла кількість пацієнтів з COVID-19

Новини » Коронавірус     06.05.2020 - 19:39
У лікарнях Нью-Йорка зросла кількість пацієнтів з COVID-19
Ілюстративне фото (flickr)

До апаратів ШВЛ підключені 599 осіб

В американському місті Нью-Йорк за минулу добу число госпіталізованих у лікарні пацієнтів з коронавірусом зросло на 34 людини. Про це заявив мер міста Білл де Блазіо, передає видання Newsday.

За його словами, за останні 24 години кількість надійшли в лікарні пацієнтів збільшилася з 75 до 109, а число хворих, які перебувають на інтенсивної терапії (підключених до апаратів ШВЛ) зросла з 596 до 599.

При цьому він зазначив, що в районах міста кількість нових пацієнтів варіювалися від 1% на Стейт-Айленді до 21% на Манхеттені.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Сполучених Штатах від коронавірусу померли понад 70 тисяч осіб, а всього вірус лабораторно підтвердили у майже 3,7 млн осіб.

Крім того, в США у дітей хворих коронавірусом виявили нові симптоми, пов'язані з наслідками зараження COVID-19.

Додамо, що Сполучені Штати найближчим часом планують повідомити деталі походження COVID-19. За словами президента Дональда Трампа, ці деталі будуть "дуже певними".

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