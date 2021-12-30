RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У лікарнях Львівської області перевірять кисневі станції після трагедії в Косові

Автор: Марія Кучерявець

У медзакладах Львівської області проведуть перевірку кисневого обладнання. Рішення ухвалила ТЕБ і НС після пожежі в Косівській районній лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Львівської ОДА.

"Випадок, який трапився днями на Івано-Франківщині для нас є черговим сигналом звернути увагу на експлуатацію подібного роду обладнання, зважаючи на те, що зараз на території області це обладнання використовують в понад 20 закладах охорони здоров’я", - зазначив заступник голови Львівської ОДА Віталій Загайний.

Зазначено, що станом на сьогодні в Львівській області є 24 медзаклади, які можуть надавати допомогу хворим на COVID-19. Втім, враховуючи тенденцію до зменшення кількості захворювань, п’ять закладів перевели у режим "очікування".

"Ми зобов’язали усіх керівників медичних установ провести інспектування усіх кисневих мереж на місцях. Окрім того, потрібно зробити ревізію резервних та автономних джерел електроживлення", - наголосив директор департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис.

Так, рішення членів комісії ТЕБ і НС передбачає створення семи комісій на базі районних державних адміністрацій, які упродовж місяця мають провести моніторинг усіх закладів охорони здоров’я в області, призначених для використання кисневих станцій та кисневих мереж.

Нагадаємо, 28 грудня в Івано-Франківській області сталася пожежа у Косівській центральній районній лікарні.

Додамо, кількість загиблих в результаті масштабної пожежі на Прикарпатті зросла до чотирьох осіб. Ще одна людина померла через COVID-19.

Зазначимо, причиною пожежі в Косовській центральній районній лікарні стало грубе порушення правил пожежної безпеки.

Крім цього, прокуратура вже розпочала розслідування у справі про пожежу у лікарні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львівська областьПрикарпатьеПожежа