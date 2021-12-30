У лікарнях Львівської області перевірять кисневі станції після трагедії в Косові

У медзакладах Львівської області проведуть перевірку кисневого обладнання. Рішення ухвалила ТЕБ і НС після пожежі в Косівській районній лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Львівської ОДА.

"Випадок, який трапився днями на Івано-Франківщині для нас є черговим сигналом звернути увагу на експлуатацію подібного роду обладнання, зважаючи на те, що зараз на території області це обладнання використовують в понад 20 закладах охорони здоров’я", - зазначив заступник голови Львівської ОДА Віталій Загайний.

Зазначено, що станом на сьогодні в Львівській області є 24 медзаклади, які можуть надавати допомогу хворим на COVID-19. Втім, враховуючи тенденцію до зменшення кількості захворювань, п’ять закладів перевели у режим "очікування".

"Ми зобов’язали усіх керівників медичних установ провести інспектування усіх кисневих мереж на місцях. Окрім того, потрібно зробити ревізію резервних та автономних джерел електроживлення", - наголосив директор департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис.

Так, рішення членів комісії ТЕБ і НС передбачає створення семи комісій на базі районних державних адміністрацій, які упродовж місяця мають провести моніторинг усіх закладів охорони здоров’я в області, призначених для використання кисневих станцій та кисневих мереж.