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У лікарнях Львівської області перевірять кисневі станції після трагедії в Косові

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Львівська область, Четвер 30 грудня 2021 15:34
У лікарнях Львівської області перевірять кисневі станції після трагедії в Косові Фото: у лікарнях Львівської області перевірять кисневі станції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У медзакладах Львівської області проведуть перевірку кисневого обладнання. Рішення ухвалила ТЕБ і НС після пожежі в Косівській районній лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Львівської ОДА.

"Випадок, який трапився днями на Івано-Франківщині для нас є черговим сигналом звернути увагу на експлуатацію подібного роду обладнання, зважаючи на те, що зараз на території області це обладнання використовують в понад 20 закладах охорони здоров’я", - зазначив заступник голови Львівської ОДА Віталій Загайний.

Зазначено, що станом на сьогодні в Львівській області є 24 медзаклади, які можуть надавати допомогу хворим на COVID-19. Втім, враховуючи тенденцію до зменшення кількості захворювань, п’ять закладів перевели у режим "очікування".

"Ми зобов’язали усіх керівників медичних установ провести інспектування усіх кисневих мереж на місцях. Окрім того, потрібно зробити ревізію резервних та автономних джерел електроживлення", - наголосив директор департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис.

Так, рішення членів комісії ТЕБ і НС передбачає створення семи комісій на базі районних державних адміністрацій, які упродовж місяця мають провести моніторинг усіх закладів охорони здоров’я в області, призначених для використання кисневих станцій та кисневих мереж.

Нагадаємо, 28 грудня в Івано-Франківській області сталася пожежа у Косівській центральній районній лікарні.

Додамо, кількість загиблих в результаті масштабної пожежі на Прикарпатті зросла до чотирьох осіб. Ще одна людина померла через COVID-19.

Зазначимо, причиною пожежі в Косовській центральній районній лікарні стало грубе порушення правил пожежної безпеки.

Крім цього, прокуратура вже розпочала розслідування у справі про пожежу у лікарні.

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Львівська область Прикарпатье Пожежа
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