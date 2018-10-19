У лікарнях Криму перебувають 20 постраждалих внаслідок трагедії у Керчі

Фото: вибух у Керчі (ntv.ru)

Троє постраждалих знаходяться у тяжкому стані

У лікарнях анексованого Криму перебувають 20 постраждалих внаслідок вибуху і стрілянини у Керчі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як зазначається, за даними "Міністерства охорони здоров’я Криму", на стаціонарному лікуванні у лікарнях перебувають 20 постраждалих внаслідок вибуху і стрілянини у Керчі. Крім того, повідомляється, що ще 23 постраждалих направили на лікування до лікарень РФ.

Повідомляється, що троє постраждалих, що перебувають на лікуванні у Сімферополі, знаходяться у тяжкому стані.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що внаслідок стрілянини та вибуху в політехнічному коледжі Керчі загинула 21 людина.

Крім того, повідомлялося, що Державна прикордонна служба України посилила заходи безпеки на адміністративному кордоні з окупованим Кримом через теракт в Керчі. Зокрема, заходи безпеки стосуються недопущення будь-яких провокацій на кордоні з окупованим півостровом, забезпечення безпеки громадян, що перетинають адмінкордон. Основна увага прикордонників акцентована на викритті та недопущенні переміщення заборонених предметів.