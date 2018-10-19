ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

У лікарнях Криму перебувають 20 постраждалих внаслідок трагедії у Керчі

Новини » Надзвичайні події    19.10.2018 - 14:19
Фото: вибух у Керчі (ntv.ru)
Фото: вибух у Керчі (ntv.ru)

Троє постраждалих знаходяться у тяжкому стані

У лікарнях анексованого Криму перебувають 20 постраждалих внаслідок вибуху і стрілянини у Керчі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як зазначається, за даними "Міністерства охорони здоров’я Криму", на стаціонарному лікуванні у лікарнях перебувають 20 постраждалих внаслідок вибуху і стрілянини у Керчі. Крім того, повідомляється, що ще 23 постраждалих направили на лікування до лікарень РФ. 

Повідомляється, що троє постраждалих, що перебувають на лікуванні у Сімферополі, знаходяться у тяжкому стані.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що внаслідок стрілянини та вибуху в політехнічному коледжі Керчі загинула 21 людина.

Крім того, повідомлялося, що Державна прикордонна служба України посилила заходи безпеки на адміністративному кордоні з окупованим Кримом через теракт в Керчі. Зокрема, заходи безпеки стосуються недопущення будь-яких провокацій на кордоні з окупованим півостровом, забезпечення безпеки громадян, що перетинають адмінкордон. Основна увага прикордонників акцентована на викритті та недопущенні переміщення заборонених предметів. 

Теракт в Керчі: посилені заходи на адмінкордоні триватимуть ще кілька днів Керченському терористу призначили посмертну експертизу
Новини України КерчСтрільба Курс долара Томос про автокефалію УПЦ Петро Порошенко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся