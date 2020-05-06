У лікарнях Києва у важкому стані знаходяться 35 хворих на COVID-19

У медичних закладах Києва від коронавірусу лікуються 205 людей, у тому числі 5 дітей. Про це під час брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, серед пацієнтів які проходять лікування від COVID-19, 35 осіб знаходяться у важкому стані.

"Сьогодні в лікарнях столиці від коронавірусу лікуються 205 людей. З них 5 дітей, 35 пацієнтів у важкому стані, 3 підключені до апаратів вентиляції легень", - повідомив Кличко.



Також у стаціонарах перебувають 67 киян з підозрою на коронавірус. Серед них - 8 дітей.

Загалом за минулу добу коронавірус у Києві підтвердили ще у 68 пацієнтів, з них троє медиків. На сьогодні в столиці зафіксовано 1 651 випадок зараження.

Раніше міська комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила низку рішень щодо пом'якшення карантину в Києві. Були відкриті кілька ринків, почали працювати кав'ярні. Також в столиці дозволили продавати на виніс їжу швидкого приготування в МАФах. РБК-Україна стежить за тим, як столиця виходить з карантину.