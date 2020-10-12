У лікарнях Британії пацієнтів з COVID-19 більше, ніж було навесні

Зараз у лікарнях Великобританії більше пацієнтів з коронавірусом, ніж у березні, коли в країні була перша хвиля пандемії. Найбільше людей потрапляють до лікарень у віковій категорії 65-85 років.

Про це повідомив голова Національної служби охорони здоров'я Англії Стівен Поуіс, передає Metro.

За його словами, кількість госпіталізацій швидко росте на північному заході Англії, де цей показник перевищує першу хвилю.

"У міру того, як рівень інфікування почав рости по країні, стала зростати кількість госпіталізацій. Цілком очевидно, що кількість госпіталізацій зростає найшвидше в тих районах країни, де найвищий рівень інфікування, особливо на північному заході", - повідомив Поуіс.

Він додав, що люди старше 65 років частіше потрапляють у лікарні з коронавірусом.

"У віці старше 65 років ми спостерігаємо різке зростання числа людей, які потрапляють до лікарні, тому твердження про те, що літніх людей можна якимось чином захищати від ризику, є вигадкою", - зазначив чиновник.

Відзначимо, у вересні прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що Великобританія досягла небезпечного поворотного моменту" і оголосив про нові обмеження для запобігання другої хвилі коронавірусу в Англії. Карантинні заходи можуть тривати до шести місяців.

Також уряд Британії встановив штрафи до 10 тисяч фунтів стерлінгів (майже 381 тисяча гривень) за порушення самоізоляції.