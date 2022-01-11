Болгарський президент, прем'єр і міністри самоізолювалися після контакту з хворим на COVID-19

Президент, прем'єр-міністр і кілька членів Кабміну Болгарії в якості запобіжного заходу пішли на самоізоляцію. Це сталося після того, як спікер отримав позитивний результат тесту на COVID-19 після спільної зустрічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Головний санітарний інспектор Ангел Кунчев заявив, що всі учасники Консультативної Ради національної безпеки в понеділок здорові, але вони залишаться на самоізоляції після того, як у спікера парламенту Миколи Мінчева виявили коронавірус", - пише видання.

Разом з прем'єр-міністром Кирилом Петковим і президентом Руменом Радєвим у зустрічі взяли участь міністри внутрішніх справ, оборони і фінансів, а також заступник міністра закордонних справ і високопоставлені представники основних політичних партій.

"Прем'єр-міністр буде на карантині, оскільки такі правила", - сказав представник уряду.

Петков продовжить роботу дистанційно, а його обов'язки, що вимагають присутності, виконуватиме віце-прем'єр Калина Константинова.