Болгарія зачиняє столицю на карантин через коронавірус

Сьогодні, 17 квітня, задля протидії поширенню коронавірусу, влада Болгарії введе карантинні обмеження на в'їзд-виїзд в столиці Софії. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, щоб уникнути зростаючої кількості випадків заражень, яка спостерігається останні два дні, столиця буде закрита від сьогодні та на невизначений час. Так, Софія буде повністю закрита на в’їзді та виїзді, за винятком вантажних перевезень. Також проїзд дозволятимуть людям, яким необхідно їхати на роботу, або у лікарню.

Як зазначається, в Болгарії лабораторно підтвердили понад 800 нових випадків зараження коронавірусом, з яких 38 людей померли. А за 15-16 квітня там зареєстрували по 40 нових випадків інфікування.

Нагадаємо, в Болгарії всіх депутатів парламенту перевіряють на коронавірус після того як в одного з парламентарів виявили хворобу.

Крім того, влада Болгарії відклали на 2021 рік початок процесу по переходу до використання в якості валюти євро на тлі пандемії коронавірусу.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що парламент Болгарії проголосував за те, щоб припинити регулярні засідання, для запобігання поширенню коронавірусу.