Болгарія зупиняє масову вакцинацію від COVID через перебої в поставках

Повідомляється, щоб заповнити нестачу вакцини, Болгарія отримає 1 млн доз вакцини Pfizer / BioNTech з Франції та Німеччини.

Тиждень тому уряд дозволив вакцинуватися всім громадянам, що значно прискорило процес. На сьогодні понад 100 000 осіб отримали перше щеплення - це близько 2% дорослого населення.

Прем'єр-міністр Бойко Борисов вже пожалівся на те, що країна сплатила вакцину AstraZeneca, але компанія не виконує контракт. Зокрема, з понад 450 000 замовлених доз доставили близько 170 000.