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Болгарія змінить правила в'їзду в країну. Необхідний буде COVID-тест

Автор: РБК-Україна

Болгарія буде вимагати у всіх мандрівників, які приїжджають в країну, пройти ПЛР-тест на коронавірус. Так уряд хоче зупинити поширення "британського" штаму COVID.

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Про це заявив міністр охорони здоров'я Болгарії Костянтин Ангелів, передає The Guardian.

Органи охорони здоров'я Болгарії заявляють, що поки зареєстрували вісім випадків нового штаму COVID-19, який вперше був виявлений у Великобританії.

"Сьогодні ми зробимо кроки, щоб зробити ПЛР-тести обов'язковими для всіх мандрівників, які хочуть в'їхати в країну, в тому числі з Європейського союзу", - заявив міністр.

Нагадаємо, з 4 лютого у Болгарії почнуть пом'якшувати карантинні обмеження. Зокрема, школярі зможуть повернутися за парти, а також відвідувати позакласні заняття.

Раніше повідомлялося, що на півдні Болгарії народилася дитина з антитілами до коронавірусу. Здоров'я новонародженого в нормі, але після виписки за новонародженим будуть стежити лікарі.

Прогноз погоди
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