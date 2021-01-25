Болгарія змінить правила в'їзду в країну. Необхідний буде COVID-тест

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Болгарія буде вимагати у всіх мандрівників, які приїжджають в країну, пройти ПЛР-тест на коронавірус. Так уряд хоче зупинити поширення "британського" штаму COVID.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Болгарії Костянтин Ангелів, передає The Guardian.

Органи охорони здоров'я Болгарії заявляють, що поки зареєстрували вісім випадків нового штаму COVID-19, який вперше був виявлений у Великобританії.

"Сьогодні ми зробимо кроки, щоб зробити ПЛР-тести обов'язковими для всіх мандрівників, які хочуть в'їхати в країну, в тому числі з Європейського союзу", - заявив міністр.

Нагадаємо, з 4 лютого у Болгарії почнуть пом'якшувати карантинні обмеження. Зокрема, школярі зможуть повернутися за парти, а також відвідувати позакласні заняття.

Раніше повідомлялося, що на півдні Болгарії народилася дитина з антитілами до коронавірусу. Здоров'я новонародженого в нормі, але після виписки за новонародженим будуть стежити лікарі.