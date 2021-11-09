Болгарія видаватиме сертифікати людям з антитілами до COVID

Сертифікат буде видаватися людям, у яких інфекція протікала безсимптомно, людям з позитивним результатом антигенного тесту, людям, які пройшли лікування, але не були верифіковані.

Для отримання сертифіката кількість антитіл має бути як мінімум в 10 разів вище норми. Документ буде дійсний тільки на території Болгарії протягом 90 днів.

Відзначимо, що без такого сертифіката в Болгарії буде неможливо заселитися в готель і відвідувати заклади. Зокрема, без документа не пускатимуть в магазини площею понад 300 кв. метрів, торгові центри, ресторани, бари, спа-центри, концертні зали, театри, музеї та галереї, готелі.

Також без сертифіката не пустять на роботу в лікарні, дитячі будинки та будинки престарілих.