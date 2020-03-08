У Болгарії вперше зареєстрували коронавірус

Коронавірусна інфекція уперше була зафіксована в Болгарії в п'ятницю, 7 березня, ввечері. Про це повідомляє Болгарське телеграфне агентство.

Підтверджені на даний момент два перші випадки. Інформацію підтвердили під час брифінгу в Раді міністрів Брифінг очолював начальник національного оперативного штабу по боротьбі з розповсюдженням коронавіруса при уряді Болгарії Венцислав Матафчийски.

Нагадаємо, у Німеччині кількість заражених новим коронавірусом за останню добу зросла на 100 чоловік. Влада країни вже готуються до прийняття надзвичайного плану захисту економіки.

Раніше на Східному узбережжі США підтвердили перші два випадки смерті внаслідок захворювання, викликаного новим коронавірусом. До цього летальні випадки захворювання, викликаного новим коронавірусом, були зареєстровані лише на Західному узбережжі США.