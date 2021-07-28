У Болгарії два місяці надавали невірну статистику COVID-щеплень

Влада Болгарії два місяці поспіль неправильно підраховувала кількість імунізованих від COVID-19. У країні в день нібито щепили 73 тисячі громадян з використанням лише 8 538 доз вакцини.

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на Euractiv .

Так, у понеділок кількість людей, які пройшли повну імунізацію, склала 15,3% дорослого населення, а на наступний день підскочила на 16,7% або на 73 тисячі.

З’ясувалося, що влада виправила помилку двомісячної давності, пов'язану з повідомленням про щеплення вакциною Janssen (Johnson&Johnson), яка потребує тільки однієї дози для завершення імунізації.

Відомо, що люди, які отримали разову дозу вакцини рахувалися як ті, що ще не пройшли курс імунізації.

Зазначено, що навіть після виправлення помилки Болгарія залишається останньою в ЄС, де тільки 18,5% дорослих щеплені однією дозою вакцини, в порівнянні із середнім показником в Європі, що становить майже 70%.