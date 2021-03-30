У Болгарії частково послаблюють карантин, попри зростання випадків COVID-19

Так, з 1 квітня в Болгарії буде дозволена робота ресторанів і кафе на відкритому повітрі. Також відкриються театри, проте їм дозволено буде працювати з завантаженням глядацького залу не більше ніж на 30%

З 5 квітня в країні почнуть працювати ясла і дитячі сади, а з 12 квітня відновлять роботу шкіл.

При цьому торгові центри поки залишаться закритими. До кінця квітня також буде заборонено проведення масових заходів у закритих приміщеннях.

Відзначимо, що в Болгарії за минулу добу виявили 4 497 нових випадків зараження на коронавірус, що на 3 514 більше, ніж днем раніше. Загальне число хворих в країні досягло 333 250. Загальне число летальних результатів досягла 12 913.