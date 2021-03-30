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У Болгарії частково послаблюють карантин, попри зростання випадків COVID-19

Новость на русском → Софія, Вівторок 30 березня 2021 15:17
У Болгарії частково послаблюють карантин, попри зростання випадків COVID-19 Фото: люди в масках (freepik)
Автор: РБК-Україна

Уряд Болгарії ухвалив рішення частково пом'якшити карантинні обмеження. Заходи почнуть послаблювати з 1 квітня.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Болгарії Костадін Ангелів, передає агентство "Труд".

Так, з 1 квітня в Болгарії буде дозволена робота ресторанів і кафе на відкритому повітрі. Також відкриються театри, проте їм дозволено буде працювати з завантаженням глядацького залу не більше ніж на 30%

З 5 квітня в країні почнуть працювати ясла і дитячі сади, а з 12 квітня відновлять роботу шкіл.

При цьому торгові центри поки залишаться закритими. До кінця квітня також буде заборонено проведення масових заходів у закритих приміщеннях.

Відзначимо, що в Болгарії за минулу добу виявили 4 497 нових випадків зараження на коронавірус, що на 3 514 більше, ніж днем раніше. Загальне число хворих в країні досягло 333 250. Загальне число летальних результатів досягла 12 913.

Нагадаємо, з 1 травня почнеться туристичний сезон в Болгарії. Уряд країни розробляє і погоджує вимоги для в'їзду туристів на територію країни.

Раніше повідомлялося, що в Європі активно готуються до запуску ковід-паспортів. Про те, з якими проблемами стикається ця ініціатива і чого чекати від неї українцям, читайте у матеріалі РБК-Україна.

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